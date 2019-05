Kolarov: "Mai visto uno come De Rossi"

Il terzino della Roma Kolarov a Dazn ha parlato dell'addio di Daniele De Rossi: "Io ho vissuto tante cose nella mia carriera, ma uno come lui nella mia vita non l’ho mai visto. Un giocatore così tanto appassionato e legato alla sua squadra. Io, ad esempio, sono tifoso della Stella Rossa e non ho mai avuto la fortuna di giocare tutta la mia carriera lì perché non c’erano le stesse ambizioni. Lui ha invece questa fortuna ce l’ha avuta, quella di giocare a lungo per la squadra che ama. Durante questa stagione ci siamo fermati spesso a parlare nello spogliatoio delle nostre carriere, di cui la gran parte per entrambi è oramai alle spalle".

"Io ho quasi 34 anni, lui a luglio 36. Daniele sperava di finire la sua di carriera qui alla Roma, questo lo sanno tutti. Poi è andata come è andata, la società ha deciso in modo diverso. Credo che tra tre o quattro mesi, quando inizierà l’anno nuovo, un po’ tutti si renderanno conto di ciò che è ed è stato Daniele De Rossi per la Roma".

SPORTAL.IT | 17-05-2019 11:57