Kolarov: opzione Turchia

Il laterale della Roma Aleksandar Kolarov sarebbe pronto a lasciare la Capitale per andare al Fenerbahce.Il giocatore serbo avrebbe già raggiunto un accordo con la società turca, con un contratto biennale da 2,8 milioni di euro a stagione, ma manca ancora quello tra i due club: lo sostengono a Istanbul.

L'ex City, classe 1985, nella sua carriera in Italia ha vestito la maglia della Lazio dal 2007 al 2010 e dopo l'esperienza a Manchester è ritornato per la Roma.

SPORTAL.IT | 20-06-2019 18:32