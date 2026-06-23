Kolo Muani, il prescelto da Carnevali: perché la Juve ha preferito di nuovo lui al posto di Vlahovic

L'ad bianconero conferma i contatti per l'attaccante francese: "Ci stiamo lavorando". Il futuro di Vlahovic spinge la Juventus a tornare con forza su un vecchio obiettivo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Per la terza sessione consecutiva di calciomercato, la Juventus torna all’assalto di Randal Kolo Muani. Cambiano i dirigenti – da Giuntoli a Comolli fino a Carnevali – e cambiano anche gli allenatori, con Motta e Tudor che hanno lasciato il posto a Luciano Spalletti. Ciò che resta immutato, però, è il forte gradimento della Vecchia Signora per l’attaccante francese. Il Paris Saint-Germain è ancora aperto a una cessione, ma trovare la formula giusta non sarà semplice nemmeno questa volta.

Carnevali esce allo scoperto: “Ci stiamo lavorando”

La Juventus non si nasconde più. A confermarlo è stato direttamente l’amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, che alla domanda su un possibile ritorno di fiamma per Randal Kolo Muani ha risposto in maniera netta: “Ci stiamo lavorando“. Poche parole, ma sufficienti per certificare come la pista sia concreta e destinata a entrare nel vivo nei prossimi giorni.

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Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero è pronto a riallacciare i contatti con il Paris Saint-Germain già in settimana. Carnevali, inoltre, può contare su un ottimo rapporto con l’entourage del giocatore, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante in una trattativa che si preannuncia ancora lunga e complessa.

Kolo Muani è l’erede designato di Vlahovic

Il nome dell’attaccante francese è tornato di strettissima attualità anche perché il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere avvolto dall’incertezza. Il contratto del serbo è in scadenza e, al momento, non si registrano passi in avanti significativi sul fronte rinnovo. La Juventus, di conseguenza, si sta muovendo per non farsi trovare impreparata e ha individuato in Kolo Muani il profilo ideale per raccoglierne l’eredità.

L’ex Eintracht Francoforte piace da tempo per le sue caratteristiche: può giocare da centravanti, ma anche muoversi su tutto il fronte offensivo, garantendo profondità, velocità e una notevole capacità di attaccare gli spazi. Qualità che si sposano perfettamente con l’idea di calcio di Luciano Spalletti.

Un lungo inseguimento e una nuova occasione

Quello tra la Juventus e Kolo Muani è un filo che si è già intrecciato più volte senza mai arrivare al nodo definitivo. Il club bianconero aveva provato a portarlo a Torino già in passato, salvo poi vedere sfumare l’operazione tra le richieste del PSG e le difficoltà nel trovare un’intesa complessiva. Nel frattempo, l’avventura al Tottenham non ha rilanciato il classe ’98, che è finito presto ai margini del progetto tecnico degli Spurs. Una permanenza in Inghilterra appare oggi improbabile e questo scenario riapre le porte a un possibile approdo in bianconero.

La Juventus prepara l’affondo

I prossimi giorni saranno decisivi per capire i margini di un’operazione che resta complicata ma tutt’altro che impossibile. La Juventus ha rotto gli indugi e Kolo Muani è tornato a essere una priorità per l’attacco. Molto dipenderà dalle condizioni economiche che il PSG sarà disposto ad accettare e dalle mosse in uscita del club bianconero. Una cosa, però, appare ormai chiara: dopo due tentativi andati a vuoto, la Vecchia Signora è pronta a provarci ancora. E questa volta, forse, con la convinzione di avere finalmente le carte giuste per arrivare fino in fondo.