Kolo Muani tra la Juventus e De Zerbi: due partite hanno cambiato tutto, perché Spalletti rischia la beffa

L'attaccante francese che il Tottenham ha preso in prestito dal PSG è rinato grazie a De Zerbi: tra Inghilterra e Italia si riaccende una sfida che può cambiare i piani di mercato

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Il ritorno di Kolo Muani alla Juventus non è affatto scontato. E la “colpa” è di Roberto De Zerbi, che lo ha rilanciato da quando è approdato al Tottenham. L’attaccante francese sembra un giocatore completamente diverso rispetto a quello apparso spento e poco incisivo con Thomas Frank in panchina: ora il suo futuro è più che mai in bilico, con Luciano Spalletti che rischia una clamorosa beffa.

Effetto De Zerbi, Kolo Muani è rinato

Sette punti in quattro partite e zona salvezza raggiunta con il sorpasso ai danni del West Ham. De Zerbi ha già compiuto un mezzo miracolo sulle sponde del Tamigi, ma la permanenza in Premier League del Tottenham dovrà essere certificata nelle ultime tre giornate di campionato. Intanto, la squadra si è rilanciata. E con essa anche Kolo Muani, che non ha ancora ritrovato il gol ma le prestazioni sì.

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Soprattutto in occasione del blitz degli Spurs in casa dell’Aston Villa, l’ex Juventus ha mostrato segnali di carattere e personalità, qualità che fin qui si erano viste raramente. A raccontarlo sono i numeri: il 27enne ha totalizzato 5 gol – di cui uno in Premier League e quattro in Champions League – oltre a 4 assist, nelle 38 presenze complessive con il club londinese.

Tottenham, l’elogio di De Zerbi e la situazione contrattuale

De Zerbi ha fatto capire chiaramente qual è la sua idea sull’attaccante: “Se dico che è un calciatore di altissimo livello è perché lo credo”, ha dichiarato, estendendo il discorso anche a Gallagher e Palhinha. Questo significa che, se il Tottenham dovesse conquistare la salvezza, il club potrebbe riaprire i contatti con il Paris Saint-Germain per valutare il riscatto del giocatore.

Kolo Muani è stato soffiato alla Juventus la scorsa estate con un’operazione lampo che ha messo spalle al muro Damien Comolli: prestito oneroso da 5 milioni e diritto di riscatto fissato tra i 45 e i 50 milioni di euro.

La Juventus rischia una nuova beffa

Nella Torino bianconera Kolo Muani ha lasciato un ricordo importante, grazie ai 10 gol segnati nei sei mesi trascorsi ai piedi della Mole. Il rapporto tra la Juventus e il francese non si è mai interrotto, tanto che lo scorso gennaio il club ha tentato nuovamente l’assalto fino alla chiusura del mercato, senza però riuscire a chiudere per il no del Tottenham all’interruzione anticipata del prestito.

Ora la situazione torna complicata: Spalletti già pregustava un reparto offensivo da sogno con Kolo Muani e Yildiz alle spalle di un centravanti tra Vlahovic ed eventualmente Lewandowski. Ma, ‘a causa’ di De Zerbi, i suoi piani rischiano di andare in fumo.