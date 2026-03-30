L'ex spinge per tornare a Torino, mentre l'attaccante serbo sarebbe al centro di un intrigo che ha visto rialzare la testa il Milan

C’è chi dalla Juventus vuole andare via e chi si sta spendendo per rientrare senza alcuna remora, al netto del tema commissioni che rimane e rimarrà un trend. Vedi Randal Kolo Muani, attaccante ex Psg che in Premier non ha trovato reti e soddisfazioni e che, novità non assoluta, intende tornare a Torino. Per ripartire, ricominciare e magari rimpiazzare Dusan Vlahovic che sarebbe in procinto di firmare il rinnovo con la società bianconera ma per poi trasferirsi al Milan.

Kolo Muani vuole la Juve

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il francese “continua a essere orientato fortemente sulla Juve. Sta ricevendo altre chiamate, club fuori dall’Europa con cifre importanti: ma lui vuole aspettare i bianconeri. Ha apprezzato come la Juve sia tornata a gennaio e l’abbia corteggiato nuovamente, anche i suoi compagni: lui aveva dato apertura totale, ma il Tottenham poi l’ha fermato”. Insomma, Kolo Muani vuole e desidera fiducia consapevole di essere fuori dai piani del PSG e aspetta, a tale proposito, la prossima mossa bianconera.

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Vlahovic, rinnovo o Milan subito?

L’operazione sarebbe sensata se, e solo se, si studiasse un prestito ragionato. I presupposti ci sono tutti con Openda ai saluti, David più o meno e Vlahovic che deve rinnovare. E decidere se rimanere o ceere al corteggiamento del Milan. Come anticipato da Sportmediaset, un inserimento a brevissimo tempo avrà il suo esito a tempo debito. Adesso a occupare l’agenda è il rinnovo con la Juventus, mentre il club rossonero sta tergiversando in attesa dell’attaccante serbo.

Nei giorni scorsi, Dusan ha ricevuto a Torino la visita del padre Milos, confrontandosi sul versante del rinnovo pur non avendo incontrato Damien Comolli.

Incontro decisivo

La Juventus, su insistenza di Luciano Spalletti, ha riaperto le trattative per un possibile rinnovo da qualche settimana, contattando il procuratore Darko Ristic ma l’incontro deve ancora avvenire: questione di pochi giorni, però. Vlahovic guadagna 12 milioni netti, culmine di un accordo firmato nel 2022, a condizioni differenti e con una dirigenza che pare ormai un ricordo.

Si tratta di un biennale con un ingaggio notevolmente ridimensionato: tra i 6,5 e i 7 milioni a stagione esclusi i bonus. Resta da quantificare la commissione da versare a Ristic e ai suoi collaboratori, questione di non poco conto da qui l’inserimento del Milan, che potrebbe pareggiare (se non addirittura ritoccare leggermente al rialzo) l’offerta economica, aggiungendo un ulteriore anno di contratto.

Allegri aspetta l’ex

Come avvenuto con Adrien Rabiot, il rapporto tra Allegri e Dusan è stato costruito attorno ad alti e bassi ma per il tecnico rossonero l’importante è vantare risorse utili alla causa e verso cui nutre fiducia. Con Vlahovic ci sono stati intoppi, ma la stima ovvero la partenza è consolidata e anche questa mossa potrebbe indurre l’attaccante a rivalutare e accelerare il passaggio a Milano. Attenzione, però, anche al risvolto a giugno: Dusan potrebbe rinnovare con la prospettiva di cambiare casacca in estate. E ripartire da Milano.