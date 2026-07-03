La nuova Juventus è riuscita a strappare il sì che dovrebbe sbloccare in via definitiva la situazione di stallo in vi versava l’operazione che ri-porterà a Torino Randal Kolo Muani. L’esperienza al Tottenham si è rivelata insoddisfacente, il francese è fuori dai progetti che De Zerbi sta pianificando e costruendo per la prossima stagione e che comprendono anche Tonali e Leao. Ma non Kolo Muani, convinto a tornare. Convinzione che anche il PSG pare condividere anche se ad alcune condizioni precise.
- Juventus-Kolo Muani, per sempre sì
- Si lavora sui bonus: cifre e ingaggio
- Il progetto attorno a Kolo Muani
Juventus-Kolo Muani, per sempre sì
La questione, incassati i sì, sono legate alle cifre del trasferimento del giocatore alla Juventus. Giovanni Carnevali ha saputo ricucire il rapporto con il PSG, ed è notevole ma non è previsto che ciò aiuti in chiave sconti e si arrivi ai 33 milioni che la società bianconera sperava di riuscire a strappare.
Senza cessioni eccellenti, i capitali e i limiti imposti per ragioni di bilancio oltre che dettata da altre ragioni, contingenti, sarebbe azzardato addentrarsi in operazioni diverse da quanto impostato, ragionato dal neo CEO.
Si lavora sui bonus: cifre e ingaggio
Il club transalpino, che non pratica i saldi soprattutto nel corso della sessione estiva di calciomercato, ha fatto il suo prezzo, che resta 40 milioni di euro, ma ha dimostrato disponibilità sui bonus, capitolo che agevola certi risultati e al raggiungimenti di accordi complicati dalla divergenza di vedute. Su questo versante si lavora, ma le parti sarebbero confidenti, stando alle ultime indiscrezioni emerse.
Ciò quanto verte sull’intesa tra le società interessate. Con il giocatore, l’accordo è stato raggiunto già nei giorni scorsi: l’attaccante andrà a guadagnare circa 5 milioni di euro l’anno, tra parte fissa e bonus, uno stipendio in linea con quello percepito nelle ultime stagioni e con le cifre concordate nel suo primo periodo in bianconero, durante il prestito dal PSG da gennaio a giugno del 2025.
Il progetto attorno a Kolo Muani
Luciano Spalletti, se l’operato di Carnevali riuscirà a proseguire su questa linea porterà i risultati sperati, ovvero l’acquisto di un attaccante duttile e concreto, al raduno il 13 luglio avrà a sua disposizione anche Kolo Muani.
Rimarrà da capire dove e quando riuscire a chiudere le cessioni dei compagni di reparto, considerati esuberi, come Milik, Openda e David impegnato nel Mondiale. Opera non semplice, ma che alleggerirebbe il bilancio della società che sta riflettendo sulla cessione di Bremer, considerato il miglior nel suo ruolo. Ma questa è un’altra storia.