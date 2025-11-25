Juventus, Kolo Muani al Tottenham peggio di Openda e David ma sta per scattare la sua ora

L'ex bianconero, in prestito agli Spurs, dopo la rottura della mandibola è rientrato con una mascherina protettiva e domani sfiderà il "suo" Psg

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tudor avrebbe fatto carte false per trattenerlo alla Juventus: Kolo Muani era il perno fondamentale del suo reparto offensivo e c’è da scommettere che anche Spalletti l’avrebbe fatto giocare sempre: è durata invece solo sei mesi l’avventura in bianconero dell’attaccante francese dopo uno stucchevole tira e molla per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore da parte del Psg, cui appartiene. Un’estate torrida, ogni giorno sembrava quello giusto per il sì nonostante le richieste elevate dei parigini (oltre 60 milioni di euro). Alla fine Kolo Muani ha firmato per il Tottenham (prestito secco) nell’ultimo giorno di mercato. Il corteggiamento con la Juventus non ha prodotto il suo ritorno in bianconero, con il Presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi che ha recriminato sul comportamento del club torinese, reo, a suo dire, “di aver preso in giro” i campioni d’Europa nella trattativa ma come se la sta cavando il bomber a Londra?

Kolo Muani fantasma a Londra

Trasferitosi con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro senza l’inserimento di alcuna opzione di diritto o di obbligo di ingaggio a titolo definitivo Kolo Muani voleva giocarsi le sue carte in Premier sperando di convincere il Tottenham ad acquistarlo a titolo definitivo ma ad oggi l’ipotesi appare improbabile. A Londra l’attaccante sta facendo peggio di Openda e David che hanno preso il suo posto alla Juve anche se non è tutta colpa sua.

Dopo quasi tre mesi con gli Spurs, non ha ancora segnato e ha giocato pochissimo: cinque gare in tutto e neanche per intero. Il giocatore in avvio di stagione ha accusato un problema muscolare alla gamba, che gli ha consentito di disputare soltanto uno spezzone di partita in Champions League contro il Villarreal. Successivamente ha subito un violento trauma cranico con rottura della mandibola l’8 novembre in uno scontro con Harry Maguire del Manchester United. Dopo aver evitato per un pelo l’intervento chirurgico ha finalmente ricevuto il via libera medico per tornare in campo domenica nel derby contro l’Arsenal (1-4). Partito dalla panchina, è entrato in campo dopo l’ora di gioco, senza alcun impatto, indossando una mascherina protettiva nera che dovrà indossare anccora per un po’

La rivincita del bomber

Avrebbe dovuto rientrare nella nazionale francese due settimane fa. Convocato per le partite contro Ucraina e Azerbaigian , Randal Kolo Muani non ha potuto onorare la convocazione ed è stato sostituito da Florian Thauvin ma ora è pronto a rientrare e – scherzo del destino – proprio contro il Psg. Il giocatore non è vincolato da alcuna clausola che gli impedisca di scendere in campo contro il club che ne detiene il cartellino. Se in alcuni campionati, come quello inglese, è comune inserire clausole di questo tipo nei prestiti, l’UEFA vieta restrizioni simili nelle competizioni europee. Il match al Parc des Princes rappresenta anche un’occasione imperdibile per Kolo Muani: sfidare il club con cui è sotto contratto fino al 2028 e, magari, far venire qualche rimpianto in più alla Juventus.