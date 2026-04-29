Kolo Muani prima scelta Juventus, il PSG rilancia: intrigo senza fine con Vlahovic e Lewandowski

Certe storie fanno dei giri immensi e poi ritornano, recitano le parole del cantautore. Una lettura più che aderente alla vicenda se si considera la relazione complicata tra Randal Kolo Muani, di ritorno al Psg dopo l’anno al Tottenham non esaltante, e la Juventus. L’interesse, la stima e il favore ci sarebbero nella loro totalità peccato che l’intenzione del club francese sarebbe di inserire nella trattativa, o meglio sul tavolo, un nome diverso. Un giocatore su cui la società e Damien Comolli sono freddi.

La spinta di Kolo Muani dopo il purgatorio Tottenham

Per Kolo Muani la situazione inglese non è affatto corrispondente alle aspettative che avevano accompagnato al trasferimento in Premier: 5 gol, 37 presenze e una certa, innegabile delusione ma l’attaccante che Luciano Spalletti vedrebbe bene con Dusan Vlahovic (in fase di rinnovo) ha ancora 27 anni, qualità e un sano cinismo calcistico sotto rete. Tratti che rendono il giocatore attraente posta la sua indubbia disponibilità a trattare un eventuale rientro a Torino.

Sappiamo che lo scorso anno non è stato finalizzato il trasferimento per il costo finale, diventato di 30 milioni, mentre d’ingaggio prenderebbe (più o meno) quello che lascerebbe David. Ma qui il nodo.

Gonçalo Ramos proposto alla Juve