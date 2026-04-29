Kolo Muani prima scelta Juventus, il PSG rilancia: intrigo senza fine con Vlahovic e Lewandowski

Certe storie fanno dei giri immensi e poi ritornano, recitano le parole del cantautore. Una lettura più che aderente alla vicenda se si considera la relazione complicata tra Randal Kolo Muani, di ritorno al Psg dopo l’anno al Tottenham non esaltante, e la Juventus. L’interesse, la stima e il favore ci sarebbero nella loro totalità peccato che l’intenzione del club francese sarebbe di inserire nella trattativa, o meglio sul tavolo, un nome diverso. Un giocatore su cui la società e Damien Comolli sono freddi.
- La spinta di Kolo Muani dopo il purgatorio Tottenham
- Gonçalo Ramos proposto alla Juve
- L'effetto rinnovo Vlahovic sul mercato
La spinta di Kolo Muani dopo il purgatorio Tottenham
Per Kolo Muani la situazione inglese non è affatto corrispondente alle aspettative che avevano accompagnato al trasferimento in Premier: 5 gol, 37 presenze e una certa, innegabile delusione ma l’attaccante che Luciano Spalletti vedrebbe bene con Dusan Vlahovic (in fase di rinnovo) ha ancora 27 anni, qualità e un sano cinismo calcistico sotto rete. Tratti che rendono il giocatore attraente posta la sua indubbia disponibilità a trattare un eventuale rientro a Torino.
Sappiamo che lo scorso anno non è stato finalizzato il trasferimento per il costo finale, diventato di 30 milioni, mentre d’ingaggio prenderebbe (più o meno) quello che lascerebbe David. Ma qui il nodo.
Gonçalo Ramos proposto alla Juve
Il Psg, nelle più recenti chiacchierate tra le parti, ha chiesto se si potesse parlare di Gonçalo Ramos stando a quel che risulta a Tuttosport: il portoghese è stato proposto alla Juventus (tra le diverse società, tra cui anche il Barcellona e valutato anche da Tare per il Milan), circostanza che risulta anche ai media transalpini dalle verifiche effettuate. Risposta tiepida, molto più interessante l’opzione Kolo Muani, che viene letta come sostituto o erede di David invece che in alternativa a Dusan.
Ma quanto vale, sul mercato, Gonçalo Ramos? Classe 2001, il portoghese vanta un ingaggio da 5,5 milioni di euro e un valore che si aggira sui 35 milioni. Presupposti non esattamente in linea con quanto auspica la dirigenza juventina.
L’effetto rinnovo Vlahovic sul mercato
Vlahovic potrebbe essere sostituito da Lewandoswi, ma a tempo debito e se tutti i tasselli del mosaico andranno al loro posto tra Juve, agenti e Barcellona. Un incastro di non poco conto, ma sensato.
Perché virare su di lui qualora l’attaccante serbo rimanesse a Torino? Se Milan o Bayern Monaco, data per acquisita sullo sfondo l’osservazione interessata dei club di Premier già citati in precedenza, non chiudessero in estate Vlahovic rimarrebbe in bianconero e allora il campione polacco non avrebbe lo spazio desiderato.