Kompany si ritira: è il nuovo allenatore dell'Anderlecht

Finisce ufficialmente a 34 anni la carriera da giocatore di Vincent Kompany: contestualmente ne inizia un’altra, quella da allenatore dell’Anderlecht.

L’annuncio è arrivato direttamente dallo stesso ex difensore sui social della società belga, che lo ha visto crescere prima dell’esplosione al Manchester City di cui diventò capitano.

Per Kompany non si tratta di una primissima volta: ha già guidato l’Anderlecht un anno fa in qualità di giocatore-allenatore in coppia con Simon Davies, salvo poi rinunciare all’incarico a causa di un pessimo avvio di stagione (due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate del massimo campionato belga).

Kompany raccoglie dunque l’eredità di Franky Vercauteren, chiamato a mettere una toppa sulle difficoltà incontrate dall’Anderlecht per la terza volta dopo le prime due esperienze sulla panchina dei biancomalva (1998/1999 e 2005-2007).

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 17-08-2020 12:53