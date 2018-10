Kondogbia cambia nazionale

Geoffrey Kondogbia torna alle origini e lascia la Francia.

L’ex Inter, ora al Valencia, dopo il Mondiale Under 20 vinto con i galletti, indosserà la maglia della Repubblica Centrafricana.

Nato e cresciuto in Francia, il centrocampista classe 1993 ha optato per la nazione dei genitori ed è già pronto per il debutto nelle gare valevoli per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019, competizione a cui non ha mai partecipato la Repubblica Centrafricana, che sarà impegnata in un doppio confronto con la Costa d’Avorio.

Con Kondogbia le possibilità di qualificazione crescono, ma il compito rimane piuttosto arduo, ma l’ex nerazzurro vuole realizzare il sogno di una nazione intera.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 21:55