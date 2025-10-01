Koné vuota il sacco sulla corte dell'Inter: "Ho parlato con Sommer e Thuram". Ecco perché è rimasto alla Roma

Il centrocampista francese racconta i retroscena del mancato trasferimento in nerazzurro della scorsa estate. Non sono bastati neppure i consigli dei vecchi amici.

Oggi è esattamente un mese che il calciomercato ha chiuso. Sono stati numerosi i colpi realizzati ma ancor di più quelli sfumati. Fa parte di quest’ultimo elenco quello che avrebbe dovuto portare Manu Koné dalla Roma all’Inter. Alla fine il centrocampista francese è rimasto in giallorosso, per la gioia di Gasperini e della tifoseria capitolina. Ma non mancano i retroscena sulla trattativa e a svelarli è stato proprio il diretto interessato.

Il segreto della Roma di Gasp

12 punti in 5 partite, frutto di 4 vittorie e 1 sconfitta. La Roma di Gian Piero Gasperini ha cominciato la stagione con il piede giusto. L’ex condottiero dell’Atalanta è stato bravo a trovare immediatamente la quadra, inserendo subito i nuovi arrivi e ripristinando anche giocatori che sembravano ormai fuori dal progetto (vedi Pellegrini). Tra i segreti, non proprio nascosti, della Lupa c’è anche Manu Koné, un calciatore che avrebbe potuto anche cambiare maglia nella scorsa estate.

Le lusinghe dell’Inter che avevano fatto breccia

A volere Koné è stata soprattutto l’Inter, prima di virare con decisione su Diouf. I nerazzurri avevano individuato il mediano francese come la risorsa ideale per completare un reparto già di livello tra Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Sucic e Frattesi. E la verità è che pure l’ex Borussia Moenchengladbach un pensierino alla Beneamata ce lo aveva fatto eccome. Non lo nasconde neppure lui, tornato sull’argomento ormai molte settimane dopo.

Interesse sì, ma senza alcun tipo di forzatura. “Se un club come l’Inter si interessa a me, per me è positivo“, ha ammesso il 24enne transalpino. “Ne parlai con Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo. Ma ho aggiunto: ‘Finché indosso questa maglia, lo faccio al 100%’. La Roma è l’unico club che ha creduto in me un’estate fa, è un dovere ricambiare“.

Il consiglio degli amici Sommer e Thuram

Chiacchiere di calciomercato ma non solo. Del possibile trasferimento Koné ne aveva parlato anche con due vecchi compagni di squadra come Sommer e Thuram. Nessuno, però, ha esercitato pressioni sull’amico per convincerlo a sposare il progetto milanese, nonostante il feeling. “Mi hanno detto di fare la scelta migliore, ma non dipendeva da me. Io stavo molto bene alla Roma, non è che volessi a tutti i costi andarmene“, ha spiegato il 24enne francese. Vissero tutti felici e contenti? Lo dirà il tempo, di certo i giallorossi tristi proprio non lo sono.