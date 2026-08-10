Juventus, per Koopmeiners si apre una nuova vita: l'olandese può andar via e sbloccare una trattativa

Koopmeiners è stato messo in vendita dalla Juve ma ha pochissimo mercato. Il Bologna tenta la carta del prestito inserendolo nell'affare Lucumì: gli ostacoli non mancano

Il Bologna bussa alla porta della Juventus per il prestito di Teun Koopmeiners, che a Torino ha fallito per due stagioni di seguito e ora è in lista di sbarco. Per l’olandese non si è ancora fatto avanti nessuno per una cessione a titolo definitivo, in Emilia c’è Sartori, che lo portò all’Atalanta nel 2021 e che potrebbe affiancare a Teun il fratello minore Peer. Si tratta.

Koopmeiners, da stella a flop bianconero

Da colpo del mercato estivo del 2024 a pacco da sviaggiare e pure in fretta. Teun Koopmeiners ha perduto l’aura che lo ha accompagnato a Torino due anni fa, proveniente dall’Atalanta e da stagioni meravigliose con tanto di vittoria dell’Europa League con la Dea di Gasperini. Ora è un giocatore normale, costoso e poco utile al progetto spallettiano. Dunque: deve andare via.

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La Juventus ha fissato il prezzo: 30 milioni di euro, cifra importante, ma decisamente inferiore rispetto agli oltre 60 milioni che i bianconeri concordarono con l’Atalanta tra parte fissa (51,4 milioni di euro) e bonus e oneri accessori (9,4 milioni di euro). Intanto, di offerte non ne sono arrivate. Solo un timido interesse del Besiktas, neppure preso troppo in considerazione dall’olandese.

Il Bologna in soccorso della Juve

Ecco, però, spuntare una pista a sorpresa, quella che conduce al Bologna, che ha chiesto alla Juventus il prestito di Koopmeiners inserendolo nella trattativa che dovrebbe portare alla cessione di Lucumì ai bianconeri. L’idea c’è ed è fattibile, nonostante il ricco ingaggio percepito dal centrocampista (4,5 milioni di euro), un po’ fuori portata per il Bologna.

Gli emiliani valutano Lucumì non meno di 20 milioni di euro, anche perché il 20% dell’importo guadagnato finirà nelle casse del Genk, come da accordi sottoscritti nell’estate del 2022 dalle due società. Il difensore vuole andar via, alla Juventus, e il Bologna desidera accontentarlo, ma senza essere penalizzato economicamente. E il prestito di Koopmeiners può essere la chiave di volta per superare l’impasse.

Sartori ci riprova, fa il bis dei Koopmeiners?

Anche perché a fare mercato al Bologna c’è Sartori, colui che ha portato Koopmeiners in Italia alla fine dell’agosto del 2021 per 14 milioni di euro dall’Az Alkmaar. Inoltre, lo stesso Sartori sta trattando anche per il fratello di Teun, Peer, pure lui centrocampista e pure lui all’Az Alkmaar, ma di due anni più giovane.

Koopmeiners al Bologna si può fare, dunque. Ma la quadra gira intorno all’ingaggio del calciatore, al quale la Juventus dovrebbe partecipare almeno in parte, e al valore attribuito a Lucumì, per il quale i bianconeri non vorrebbero superare i 10 milioni di euro cash, più una contropartita tecnica, ad esempio Miretti o Cabal, che il Bologna ha già rifiutato preferendo il doppio dei milioni e, magari, Koopmeiners, qualora non dovessero arrivare offerte per una cessione a titolo definitivo.