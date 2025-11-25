Kyrgios sfida l'Italia al Kooyong Classic: Musetti, Cobolli e Berrettini avversari dell'hater di Sinner

Non gioca da 8 mesi, ma Nick Kyrgios a gennaio vuol provare a esserci agli Australian Open: per prepararli giocherà il Kooyong Classic, dove potrebbe sfidare un italiano (ma non Sinner...)

Sarà pure esibizione, ma a nessuno piace perdere. E così il Kooyong Classic, tradizionale appuntamento in programma a pochi giorni dal primo slam stagionale (cioè gli Australian Open), promette subito di regalare emozioni ai tanti appassionati che in queste settimane dovranno accontentarsi di vedere qualche replica dei recenti trionfi italiani nei tornei di tutto il mondo. Ma al Kooyong ci sarà un motivo in più per restare incollati al televisore (o allo streaming, visti i tempi): la presenza tra i giocatori annunciati di Nick Kyrgios. Che al solito sarà l’osservato speciale, sebbene tra tutti quelli coinvolti sembrerebbe essere il “meno” tennista di tutti.

Kyrgios non gioca da marzo, ma a Melbourne vuole esserci

Kyrgios non gioca una partita ufficiale da marzo, dalla sconfitta contro Karen Khachanov nel secondo turno del Masters 1000 di Miami. Da allora, tanti annunci su un possibile ritorno (prima Parigi, poi Wimbledon, poi New York), ma nulla che s’è potuto concretizzare. Perché il problema al polso destro, lo stesso operato ormai due anni fa per provare a risolvere una volta per tutte i guai che da tempo lo affliggevano, non ha accennato a diminuire la propria morsa.

Nella “sua” Australia, però, Nick vuole esserci, anche solo per un ultimo giro di giostra. E prima di andare a giocare a Melbourne, ecco che il torneo a esibizione del Kooyong Classic appare alla stregua di un rodaggio più che ragionevole. Ci sarà tra l’altro anche Khacanov tra i 10 tennisti del circuito maschile che hanno dato la loro disponibilità.

E tre di questi sono italiani: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini giocheranno a Melbourne per rifinire la preparazione in vista dell’altro torneo in programma in città, quello (diciamo pure) che conta un pelino di più.

La suggestione di un incrocio tra Nick e un italiano…

Insomma, al Kooyong potrebbe scapparci un incrocio tra Kyrgios e un giocatore italiano, sebbene non quello Jannik Sinner col quale tutto il mondo vorrebbe vederlo giocare dopo i ripetuti strali lanciati negli ultimi tempi. L’altoatesino è diventato uno dei bersagli preferiti di Nick, specie dopo che la vicenda della positività al metabolita del Clostebol ha portato alla squalifica di tre mesi (Kyrgios pretendeva uno stop ben più lungo), ma sin qui nessun sorteggio ha finito per metterli l’uno di fronte all’altro, anche perché oggettivamente l’australiano ha veramente giocato pochissimo (appena 5 partite nel 2025, una vinta contro McDonald a Miami, tutte le altre perse).

Magari però se Musetti, Cobolli e Berrettini dovessero incrociarlo potrebbero in qualche modo provare a prendersi una “rivincita” anche per l’amico Jannik, (che giocò al Kooyong nel 2024, poche settimane prima di vincere il primo slam in carriera), attaccato spesso senza criterio da Kyrgios (e quasi mai a ragion veduta). Al torneo esibizione, in programma dal 13 al 15 gennaio, sono iscritti anche Bublik, Tien, Hurkacz, Cilic e Zhizhen, mentre in campo femminile le uniche due iscritte sono Donna Vekic e Daniela Hantuchova.