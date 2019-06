Laurent Koscielny si sarebbe offerto all'Inter: lo rivela Sky Sport. La società nerazzurra, però, non sarebbe interessata al difensore francese in uscita dall'Arsenal e così non avrebbe preso in considerazione la proposta proveniente da Londra.

Nei giorni scorsi il nome del quasi 34enne ex Tours e Guingamp era stato accostato anche al Milan.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 20:53