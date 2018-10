Koscielny tifava contro la Francia

Laurent Koscielny lascia la Nazionale: "Penso di aver dato ai Bleus tutto quello che potevo. Ho 33 anni, ho giocato due europei e una Coppa del Mondo, è il momento di lasciare". Il difensore dell'Arsenal è in polemica con il ct Deschamps: "In molti mi hanno deluso, tra questi Deschamps: mi ha mandato solo un messaggio a settembre per il mio compleanno. La vittoria della Francia mi ha ferito di più dell'infortunio sul piano psicologico".

Poi rivela: "L'infortunio è stato difficile da accettare e la vittoria della Francia ancora di più. Prevale il lato egoista, avrei potuto far parte della spedizione e vincere la Coppa del Mondo. Mi rimarrà in testa per tutta la vita. Sono stato felice per i miei compagni, ma allo stesso tempo mi sono sentito distrutto. Non potevo sentirmi campione del Mondo come i 60 milioni di francesi, è stata una sensazione strana. Volevo vederli vincere, ma allo stesso tempo avrei voluto che perdessero".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 12:25