Kouamé a segno contro l'Inter: giocò in nerazzurro nel 2016

Un talento già dimostrato nel corso dei suoi primi anni in Serie A, un atletismo sopra la media e un futuro tutto da scrivere con la maglia della Fiorentina: molti non ricordano però che Christian Kouamé ha vestito anche la maglia dell’Inter quattro anni fa.

Il centravanti ivoriano è andato a segno questa sera proprio contro la sua ex squadra nei minuti iniziali della sfida di San Siro: il classe ’97 fu prestato infatti in giovanissima età dal Prato alle giovanili dell’Inter per sei mesi da febbraio a fine giugno.

Non abbastanza per poter convincere lo staff tecnico: alla fine Kouamé tornò nel club toscano prima di essere ceduto nuovamente in prestito al Cittadella. Soltanto più tardi, nell’estate del 2018, l’acquisto definitivo del Genoa che lo lanciò nel grande calcio della Serie A.

Lo scorso gennaio poi l’investimento della Fiorentina e il grave infortunio al crociato del talento ivoriano, che sembra ora aver ritrovato la giusta condizione ed è pronto ad affiancare Ribery nell’attacco di Iachini.

OMNISPORT | 26-09-2020 21:36