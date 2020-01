Kouamé si veste di viola

La Fiorentina sta per chiudere il colpo a sorpresa: secondo Sky i gigliati stanno per ingaggiare l'attaccante del Genoa Christian Kouamé. Il club viola ha incontrato il Grfone e l'agente Minieri per definire l'acquisto dell'ivoriano, che sbarcherebbe in Toscana per 10 milioni di euro più 8 di bonus legati alle presenze.

Il giocatore, che sta attualmente recuperando dalla rottura del legamento crociato di novembre, potrebbe firmare il contratto nelle prossime ore.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 09:59