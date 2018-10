Koulibaly al primo stop stagionale

Kalidou Koulibaly non giocherà la prossima partita di campionato. Il Napoli ha infatti intenzione di attendere il recupero del suo difensore centrale, tornato acciaccato dal ritiro del Senegal e oltretutto in diffida. Molto probabilmente, quindi, Carlo Ancelotti gli concederà una partita di riposo nel prossimo weekend, quando gli azzurri giocheranno alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Il difensore è alle prese con alcune noie muscolari, come spiegato dal medico della nazionale del Senegal: "Koulibaly è giunto infortunato dopo la partita di domenica scorsa. Il giocatore è stato sottoposto a risonanza magnetica per valutare lo stato dell'infortunio e l'esame ha evidenziato una piccola lesione tra il grande e il piccolo adduttore".

"Dato che il dolore non passava, il ragazzo è tornato a Napoli per proseguire le cure", ha concluso il medico.

In questa stagione, caratterizzata da un turn over che Carlo Ancelotti ha utilizzato ben più del suo predecessore Maurizio Sarri, Koulibaly è stato uno dei punti fermi del tecnico di Reggiolo: sia in campionato che in Champions League ha disputato ognuna delle partite giocate dal Napoli, non perdendo nemmeno un minuto.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 20:35