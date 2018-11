Koulibaly come i Watussi, piace a tutti ma costa più di Cr7

Fosse nato negli anni 60 non ci sarebbero dubbi: avrebbe ispirato lui Edoardo Vianello per la sua celebre hit “I watussi”, quegli “altissimi negri che ogni tre passi, ogni tre passi fanno sei metri”. Perchè Kalidou Koulibaly sembra davvero un gigante quando sfreccia nella sua area o quando imposta l’azione, come successo anche ieri in occasione del gol di Insigne all’Empoli. La sua falcata è due volte più veloce di quella dei rivali: può dare anche un vantaggio di qualche metro, riprende tutti, sradica il pallone e riparte. Un colosso d’ebano che sta facendo le fortune di Ancelotti dopo essere stato preso da Benitez (per 8 milioni dal Genk) e riscoperto da Sarri che inizialmente poco si fidava di lui. Oggi il centrale senegalese è un top-player assoluto, non a caso nel turnover massiccio adottato da Carletto lui non ci entra praticamente mai. Può riposare Albiol casomai, come accaduto anche ieri sera, ma per Kalidou il posto c’è sempre.

L’ANEDDOTO – Una garanzia assoluta e non da oggi, tant’è che è stato – e continuerà ad essere, considerato che ha solo 26 anni – nel mirino di tutti i grandi club europei. Questa estate De Laurentiis confessò di aver rifiutato 80 milioni dalla Premier ma sono cifre destinate ancora a crescere. E dire che non sono state tutte rose e fiori per il senegalese, che di ricente ha rivelato alcuni aneddoti interessanti: “Quando sono arrivato dal Genk ricordo che De Laurentiis voleva uno sconto perchè ero più basso di 10 cm rispetto a quanto avesse letto su internet. Benitez mi chiamò due volte, ma io pensavo si trattasse di uno scherzo. Quando è arrivato Sarri chiesi di essere ceduto, perchè non mi calcolava. Il club si oppose, poi è cambiato tutto”. Ad opporsi fu De Laurentiis in persona che rifiutò 13 milioni, sempre dalla Premier. E ha avuto ragione perchè oggi il valore di Koulibaly è cresciuto e il trend lascia pensare a quotazioni sempre più da capogiro.

LA CORTE SERRATA – Non solo l’Inghilterra è pazza di lui, anche il Barcellona avrebbe fatto follie per averlo. Un primo approccio estivo è andato a vuoto: l’offerta di 40 milioni più tre giocatori, ovvero André Gomes, Denis Suarez (accostato la scorsa estate agli azzurri) e Paco Alcacer per un valore complessivo di 45 milioni (ed un totale dell’operazione di 85 milioni) fu rispedita al mittente. Rumours parlano di 100 milioni pronti per tornare all’assalto ma il giocatore di recente ha rinnovato fino al 2023 per un ingaggio di 3,5 milioni all’anno ed ha una clausola rescissoria altissima. Ufficialmente non è mai stata comunicata ma si parla di circa 200 milioni di euro, che per un difensore è una somma mai spesa da nessuno. Sarebbe il doppio dei soldi che la Juventus ha pagato al Real Madrid per Ronaldo. Il Napoli comunque non ha nessuna intenzione di cedere il suo Gigante, probabile che si possa anche ritoccare ulteriormente il suo stipendio (di sicuro Barcellona e Manchester United offrirebbero al giocatore cifre blu per l’ingaggio) ma l’intenzione è di blindarlo a Napoli. Del resto se hai un fenomeno che “Alle giraffe guarda negli occhi, agli elefanti parla negli orecchi” te lo tieni. Perchè avranno inventato anche tanti balli ma il più bello è il Kali-Kouly.

