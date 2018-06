Koulibaly gela i tifosi del Napoli

In comune hanno il fatto di aver segnato gol decisivi alla Juventus con la maglia del Napoli, ma non quello di aver vinto lo scudetto con la maglia azzurra, sogno che Kalidou Koulibaly ha solo sfiorato dopo il successo in casa dei bianconeri nel finale dell’ultimo campionato.

Impegnato al Mondiale con il suo Senegal, il difensore del Napoli ha risposto con sincerità a un complimento rivoltogli da un opinionista d’eccellenza come Diego Maradona, uno che prima di lui ha fatto qualcosa di discretamente importante con la maglia azzurra: "Maradona si è detto sicuro che se fossi stato bianco giocheresti già per Real Madrid o Barcellona" è stato detto a Kalidou, che si è però prodotto in una risposta immediata quanto… deludente per i tifosi del Napoli: "Non so, ognuno sceglie i giocatori che vuole, lascio fare ai dirigenti le loro scelte. Alcuni giocatori di colore sono nei club migliori e spero di farne parte anche io un giorno”.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 20:15