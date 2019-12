Koulibaly, i sospetti erano fondati

Piove sul bagnato in casa Napoli. Oltre alla sconfitta interna contro il Parma nella prima partita della gestione Gattuso è infatti arrivata la diagnosi dell'infortunio subito da Kalidou Koulibaly, costretto ad uscire per fare posto a Sebastiano Luperto.

Come si legge sul sito ufficiale del club, il centrale senegalese "si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro".

Non precisati i tempi di recupero: il 2019 di KK è ovviamente finito, ma la speranza di Gattuso e dei tifosi è che il difensore possa tornare in campo per la partita del 6 gennaio al San Paolo contro l'Inter.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 21:59