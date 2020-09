Koulibaly, il Manchester City ci riprova

Il Manchester City torna all’assalto di Kalidou Koulibaly. Pep Guardiola sta continuando a cercare un difensore di livello mondiale e in cima alla lista c’è sempre il centrale azzurro.

Secondo i tabloid britannici, il club inglese sarebbe pronto ad offrire ad Aurelio De Laurentiis 70 milioni di euro per avere il giocatore. L’alternativa per i Citizens è Koundé del Siviglia. Dopo la vittoria contro il Parma, Gattuso aveva così commentato la questione: “Dispiace se dovesse andare via, ma il Napoli deve pensare ai numeri putroppo”.

OMNISPORT | 21-09-2020 10:36