Koulibaly, il pilastro del Napoli che ha annullato Salah

La sfida tra Napoli e Liverpool ha generato nuovi eroi: Carletto Ancelotti, il tecnico alchimista, capace di dare nuove identità a una squadra che fino all’anno scorso aveva sempre la stessa faccia; Lorenzo Insigne, che da esterno lezioso è diventato un autentico rapace dell’area di rigore; ma su tutti Kalidou Koulibaly, il roccioso difensore centrale che ha annullato senza possibilità di replica un certo Mohamed Salah.

La società azzurra conosce bene il valore del suo gioiello senegalese, tanto da aver rifiutato offerte faraoniche nel corso dell’ultimo mercato; ma adesso la bravura di questo calciatore, capace di abbinare in maniera naturale un’incredibile potenza fisica a tanta tecnica e senso della posizione, è sotto gli occhi di tutti.

E pensare che proprio tra le fila del Liverpool milita Van Dijk, considerato uno dei difensori centrali più forti al mondo, tanto che il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno agli ottanta milioni di euro; nella sfida a distanza con il suo omologo Koulibaly, Van Dijk è stato totalmente oscurato.

L’ottimo Kalidou ha dimostrato di non temere eurorivali di sorta, nonché di saper tenere sotto controllo anche quello che potrebbe essere considerato uno dei migliori tridenti del mondo. L’intelligenza tattica di Firmino è stata fortemente ridimensionata, la proverbiale velocità di Salah ha trovato pane per i suoi denti: sul web già circolano le gif degli incredibili recuperi di Koulibaly sul Messi egiziano che non lasciano spazio alle interpretazioni. E pensare che Koulibaly prima della sfida contro il Liverpool non aveva mai giocato in una difesa a tre…

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 04-10-2018 15:33