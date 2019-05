Koulibaly lascia Napoli, una voce spaventa i tifosi

Koulibaly lascia Napoli. Il campionato del difensore senegalese, premiato alcuni giorni fa dalla Lega come il migliore della Serie A nel suo ruolo , è finito in anticipo a causa del cartellino giallo rimediato nei primi minuti della gara con l’Inter, che gli farà saltare l’ultima, ininfluente sfida dell’anno a Bologna in programma sabato sera. Via libera da Ancelotti alle vacanze anticipate, anche in considerazione di un dettaglio: dal 21 giugno al 19 luglio Koulibaly sarà impegnato in Coppa d’Africa in Egitto con la sua nazionale. C’è però un particolare che inquieta i tifosi azzurri: per trascorrere questi giorni di meritato relax, Koulibaly e famiglia hanno scelto Parigi. Una meta che spaventa.

A colloquio col Psg? – Non è un mistero, infatti, che sulle tracce del roccioso difensore ci sia anche il Paris Saint-Germain, che segue peraltro con attenzione unaltro big del Napoli: Allan. Nella capitale francese Koulibaly e i suoi agenti potrebbero incontrare emissari del club rossoblu che, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, già a gennaio si sono fatti avanti per chiedere informazioni sul suo conto. “A gennaio, quando il Paris Saint Germain si è fatto avanti per Allan muovendo intermediari di spessore internazionale come Zahavi, lo scenario di un’offerta che diventasse più ricca con il supporto di sponsorizzazioni legate alla Qatar Investment Authority ha previsto anche dei colloqui su Koulibaly”. Che ora è proprio a Parigi.

Sostenitori in ansia – È lo stessoRaffaele Auriemma a twittare sul suo profilo l’articolo del Corriere, alimentando voci e timori. Nelle settimane precedenti il difensore azzurro ha chiarito più volte che non si muoverà da Napoli, ma nel calcio – e soprattutto nel mercato – se ne sono viste e sentite tante, per cui a fidarsi sono in pochi. “Non lasciare mai il Napoli”, chiede un fan a Kalidou sul suo profilo social, ma sono tanti gli appelli e le domande pressanti: “Vero che resterai con noi?”. Insomma, un pizzico di timore c’è: Koulibaly è un vero top player e i sostenitori azzurri vogliono tenerselo stretto.

