Koulibaly: "Mercato? Solo chiacchiere"

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly parla di mercato in un'intervista al Corriere della Sera: "Sono un giocatore del Napoli e darò il cento per cento per vincere qualcosa con questa maglia. Il mercato è fatto di tante chiacchiere, io preferisco i fatti, che poi ci aiutano a vincere. E a diventare grandi insieme. Napoli mi ha dato tanto, dopo lo scetticismo iniziale la gente mi ha apprezzato. Vorrei dare in cambio un trofeo".

Poi corregge Ancelotti: "Io il più forte di tutti? Un errore, sono cresciuto rispetto a cinque anni fa ma non ho ancora vinto nulla. Si diventa grandi quando nella bacheca ci sono i trofei, spero di raggiungere questo obiettivo qui a Napoli. Quest'anno sarebbe bellissimo e proveremo l'impresa, altrimenti sarà per la prossima stagione".

SPORTAL.IT | 18-04-2019 12:00