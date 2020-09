Koulibaly, offerta troppo bassa

Incontro in giornata tra il Napoli e Kalidou Koulibaly. Il club azzurro aspetta le offerte per il giocatore, ma la prima proposta del Manchester City, 65 milioni di euro compresi i bonus, non ha soddisfatto Aurelio De Laurentiis che ha deciso di convocare l’agente del difensore, Fali Ramadani. Lo riporta la rosea.

Il centrale senegalese è destinato a lasciare i partenopei, ma il patron dei campani vuole un ulteriore sforzo da parte dei Citizens (almeno 70 milioni) prima di dare il via libera definitivo.

OMNISPORT | 03-09-2020 13:30