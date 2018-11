Un'altra panchina eccellente sta per saltare: Nico Kovac è a fortissimo rischio.

Il pareggio del Bayern Monaco per 3-3 contro il Dusseldorf, penultimo in classifica in Bundesliga potrebbe essere costato caro all'allenatore dei bavaresi, ora lontani nove punti dalla capolista Dortmund.

Al suo posto potrebbe arrivare, secondo quanto riporta la Bild, Arsene Wenger, che ha lasciato l'Arsenal la scorsa estate.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 12:05