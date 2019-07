Kovacic-Chelsea, è ufficiale

Era nell'aria da qualche giorno ma è appena arrivata l'ufficialità: Mateo Kovacic è a tutti gli effetti un giocatore del Chelsea. A dare l'annuncio è il portale del club di Florentino Perez: "Il Real Madrid e il Chelsea hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento di Mateo Kovacic. Il club intende ringraziare Kovacic per tutti questi anni trascorsi insieme, per la sua grande professionalità e il suo comportamento esemplare. Buona fortuna".

Il venticinquenne centrocampista croato viene riscattato dal club londinese dopo la positiva esperienza della scorsa stagione, in cui ha collezionato trentadue presenze in Premier e sollevato il trofeo dell'Europa League sotto la gestione di Maurizio Sarri.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 01-07-2019 18:26