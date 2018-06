Kovacic lancia un assist alla Juventus

Mateo Kovacic chiama la Juventus.

Il centrocampista croato in una lunga intervista a Marca ha manifestato tutto il suo malcontento per il poco utilizzo al Real Madrid: “Voglio giocare di più e credo che per il mio bene la cosa migliore sia lasciare Madrid – le parole dell’ex Inter -. Per me il calcio è stare sul campo e giocare, vorrei essere titolare in un'altra squadra, perché se non gioco non sono felice".

I bianconeri sono da tempo sulla mezz’ala cresciuta nella Dinamo Zagabria ma l’assalto vero e proprio potrebbe partire dopo la cessione di Pjanic che è corteggiato dal Barcellona.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 23-06-2018 11:10