Kovacic manda un messaggio alle milanesi

L’estate infernale del Real Madrid prosegue senza soluzione di continuità, da un caso all’altro. Mentre è ancora da smaltire lo shock per l’addio di Cristiano Ronaldo, neppure sostituito nell’organico di Lopetegui, il presidente Perez attende di confrontarsi con Luka Modric, che al rientro dalle vacanze post-Mondiale potrebbe confessargli la volontà di cambiare aria. Ecco però spuntare un altro mal di pancia illustre, quello di Mateo Kovacic, che ha deciso di andare allo scontro. Il centrocampista croato, da tempo scontento per lo scarso impiego, ha infatti comunicato al club la volontà di essere ceduto e che non tornerà ad allenarsi al rientro dalle vacanze.

Un muro contro muro in apparenza senza soluzione e che sembra poter aprire un ponte con Inter e Milan, che in tempi diversi avevano manifestato interesse verso il giocatore. Il Real però non vuole sentire ragioni e in ogni caso è tutto rinviato all’esito del confronto tra Perez e Modric: qualora il regista puntasse i piedi per l’addio, Kovacic diventerebbe incedibile.



SPORTAL.IT | 06-08-2018 23:55