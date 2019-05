Kragl e Alessia Macari sposi: nozze blindatissime per la coppia

Potrebbe essere uno dei matrimoni dell’anno, quello che si è celebrato tra Oliver Kragl e Alessia Macari, in arte la ciociara. Nell’era dei social, i due promessi sposi hanno optato per un annuncio via Instagram, così da condividere con i proprio ammiratori la lieta novella e uno degli eventi tra i più attesi, almeno per i tifosi già assai preoccupati del Foggia, squadra in cui gioca il centrocampista.

Sintetica la comunicazione sulle storie di Instagram del calciatore: “Oggi e per sempre”. Una frase accompagnata dall’emoji di due sposini e due cuoricini. Anche la showgirl ha pubblicato una serie di storie sul social e ha lasciato intendere di aver vissuto un magnifico addio al nubilato. “Ho invitato alcuni miei ex colleghi del GF Vip, come Mariana Rodriguez, Bosco e le Mosetti. Sarà una festa dove scorreranno fiumi di alcol e musica. Io sarò vestita di bianco come una santa: in chiesa non si scherza”. In effetti, tra gli ospiti erano presenti numerosi colleghi vip della Macari.

L’ex Ciociara di Avanti un altro, in un’intervista rilasciata al magazine Chi, aveva ufficializzato la cerimonia, senza svelare poi molto della preparazione e dei dettagli relativi alla cerimonia e alla location scelta. Pochissimo trapela poi in merito all’abito scelto dalla sposa e i consueti elementi legati alle scelte di stile, per garantire l’esclusiva concessa al noto settimanale.

VIRGILIO SPORT | 20-05-2019 15:37