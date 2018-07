Krunic, Torino risorpassato

Si fa avvincente la corsa per Rade Krunic. Dopo essersi messo in pole position per il centrocampista offensivo dell'Empoli, il Torino ha tentennato e ha subito il controsorpasso del Genoa: negli scorsi giorni i dirigenti del Grifone hanno incontrato i colleghi dell'Empoli per parlare del bosniaco, che è valutato dai toscani 7 milioni di euro.

Sul giocatore inoltre c'è anche l'Atalanta, che potrebbe scatenare la sua offensiva nelle prossime ore.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 10:10