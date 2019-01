Krzysztof Piatek non si sorprende

Come prendersi San Siro alla prima da titolare e fare finta di nulla. Krzysztof Piatek non è certo il ritratto della meraviglia dopo la doppietta che ha steso il Napoli in Coppa Italia.

L'ex genoano è molto convinto delle proprie qualità: “Questo è solo l’inizio, mi aspettavo una notte così – ha detto il 'Pistolero' a Milan Tv – L’avevo detto che ero pronto ed infatti ho segnato due reti, diverse tra loro, ma molto belle. Ne avevo parlato con Borini e Laxalt, volevo palla alta e lunga, così la preferisco. San Siro? È stato grandioso, stasera mi sentivo davvero bene. Adesso pensiamo alla Roma".

“Se è nata una stella? Non so, vediamo. Io voglio solo segnare e, ripeto, sto bene e sono pronto” ha concluso.



SPORTAL.IT | 30-01-2019 00:20