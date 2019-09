Kubica divorzia, dubbi sul futuro in F1

Robert Kubica lascerà la Williams al termine della stagione 2019. E' stata la Williams, scuderia per la quale il pilota polacco sta correndo in questa stagione, a comunicare la notizia alla vigilia del Gran Premio di Singapore.

“Vorrei ringraziare per gli ultimi due anni il team – ha dichiarato Kubica in merito -, grazie al quale sono riuscito a rientrare in Formula Uno. Ho passato un ottimo periodo alla Williams, sia come riserva sia come pilota titolare, ma sento che sia il momento giusto di passare a un altro capitolo della mia carriera".

“Voglio ringraziare Robert per il suo lavoro I e rispetto la sua decisione di lasciare la squadra alla fine del 2019, augurandogli il meglio per i suoi impegni futuri" ha commentato in merito Claire Williams, team principal della scuderia anglosassone.

Impegni futuri che, al momento, non sono pronosticabili: sono molti, infatti, i dubbi sulla possibilità, da parte di Kubica, di trovare un volante in Formula 1 per la prossima stagione.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 15:39