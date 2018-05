Il Milan potrebbe ritrovare Juraj Kucka.

Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri starebbero pensando di riportare a Milano il centrocampista slovacco. Per Gennaro Gattuso sarebbe un’ottima soluzione soprattutto per far rifiatare Franck Kessiè durante l’anno.

L’ex giocatore del Genoa fu venduto la scorsa estate al Trabzonspor per 6 milioni di euro e il club turco difficilmente lo lascerà partire ad una cifra inferiore.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 16:35