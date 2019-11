Kulusevski, arrivano le inglesi

A Bergamo si fregano le mani: le buone prestazioni di Dejan Kulusevksi non sono passate inosservate in Inghilterra e, stando a quanto riferisce il 'Sun', Manchester United e Arsenal stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di ingaggiare lo svedese di origini macedoni.

Una buona soluzione, se vogliamo, anche per il Parma, dove l'atalantino è in prestito: a differenza dell'Inter, che spinge per averlo a gennaio, le due britanniche si muoverebbero con decisione solamente a giugno.

SPORTAL.IT | 18-11-2019 19:28