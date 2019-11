Kulusevski fa aspettare le pretendenti

Dejan Kulusevski non si fa condizionare dal mercato. Lo svedese ne ha parlato con la versione inglese di 'Metro'.

"Sto giocando bene quindi credo sia normale che si scriva di altri club che mi vogliono – ha detto il centrocampista -. Sono molto felice al Parma. Sto bene e ho trovato il club perfetto per me in questo momento. Ho un contratto annuale col Parma e l'accordo con l'Atalanta è per tutto l'anno quindi non credo sia possibile un trasferimento a gennaio".

SPORTAL.IT | 21-11-2019 11:56