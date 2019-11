Kulusevski giura fedeltà al Parma

Dejan Kulusevski non lascerà il Parma a gennaio. E' lo stesso giocatore a confermarlo in un'intervista a La Repubblica: "Conte mi vorrebbe subito all'Inter? Ho affrontato Juve e Inter, sono le migliori. Però io adesso rimango qui. Vivo da solo ma i miei genitori vengono almeno una volta al mese, a Parma ho tanti amici, sono felice, tutti credono in me, è un posto tranquillo e come saprete non si mangia mica male. D'Aversa è un grande allenatore".

Sui suoi modelli: "Per me il più forte al mondo è Hazard, col pallone fa tutto quello che vorrei fare io. Da almeno tre anni lo preferisco anche a Messi e Cristiano Ronaldo. Tra i giovani il numero uno è Mbappé, una follia di giocatore, fuori dal mondo in tutto. Fisicamente è mostruoso, e ora anche tecnicamente: ogni tiro, un gol. Siamo la generazione che cambierà il calcio. Rispettosi, ma paura di niente: ormai la porta è aperta. Se Mbappé fa quelle cose, pensiamo, allora possiamo provarci anche noi. Adesso spacchiamo tutto. Tra gli italiani è fortissimo Castrovilli della Fiorentina, non sapevo neanche che esistesse, poi ci ho giocato contro e ho capito che è diverso".

SPORTAL.IT | 23-11-2019 09:40