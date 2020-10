Kulusevski: "Pirlo perfetto per me"

Dejan Kulusevski fa un bilancio dei suoi primi mesi in bianconero: “Mister Pirlo è perfetto perchè ti dà fiducia: sai che se fai bene, puoi giocare. Avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani è fondamentale”, le parole a Sky.

“In un top club come la Juve non è l’età a fare la differenza, ma ciò che si dimostra durante gli allenamenti. Qui non si fanno differenze di età o altro, non conta quanti anni hai o altro. Se uno deve giocare, gioca”.

OMNISPORT | 22-10-2020 18:45