Kurtic conferma il 'no' al Cagliari

"Il Cagliari mi voleva a gennaio? E' vero, ma io voglio battermi con la Spal". In un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport' Jasmin Kurtic ha confermato che nel corso del mercato di riparazione gli è arrivata una proposta da parte della società isolana.

Lo sloveno ha inoltre ribadito di avere a suo tempo lasciato l'Atalanta solo per giocare di più e che sogna ancora di poter un giorno scendere in campo in Champions League.

Leonardo Semplici, il tecnico degli estensi, parlerà sabato alle 12.45 della gara di Bergamo di domenica.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 17:20