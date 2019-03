Kuzminskas crede nell'impresa a Mosca

In casa Olimpia Milano si torna a pensare all'Eurolega. La volata finale per andare ai playoff parte forse dall’impegno più difficile, la trasferta di venerdì sera sul campo del Cska Mosca, una delle grandi favorite per il successo finale e sconfitta solo una volta in casa in stagione. Una sfida, dunque, quasi impossibile sulla carta, ma Mindaugas Kuzminskas non ci sta: “Niente è impossibile – le parole del lituano a Basketissimo – Loro sono ovviamente molto forti e pochi ci danno delle possibilità di poter conquistare una vittoria. Ci sta, ma sono sempre 40 minuti, in cinque contro cinque”.

Il momento dell’AX è molto positivo, con cinque vittorie consecutive alle spalle e la possibilità concreta di poter arrivare tra le prime otto, dopo cinque anni di assenza: “Abbiamo avuto qualche alto e basso durante la stagione, ma abbiamo sempre lottato e, lo dimostrano, le tante partite risolte solamente in volata – ha proseguito ‘Kuz’ – Ora dobbiamo fare lo stesso, pensando ad una partita alla volta, senza fare calcoli. Solamente alla fine, vedremo cosa è successo, perché quest’anno l’Eurolega è davvero impronosticabile. Ancora di più, rispetto agli anni precedenti”.

La ricetta del lituano è abbastanza semplice, per riuscire a centrare il sospirato obiettivo: “Vincere!”. Anche se il calendario è da far tremare i polsi, con le sfide alle prime quattro in classifica ed il doppio impegno interno contro le due potenze greche: “Le avversarie che ci attendono sono molto forti, ma anche noi abbiamo una squadra molto competitiva e l’abbiamo dimostrato durante tutto l’anno”. Dunque, testa bassa e solo alla fine guardare la classifica: “La cosa importante è dare sempre il massimo, restare sempre concentrati per 40 minuti e, alla fine, vedremo cosa sarà successo”.

