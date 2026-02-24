Kvaratskhelia all'Inter: il fratello 16enne di Khvicha, sogno dei tifosi del Napoli, è già promesso ai nerazzurri

Il fratello 16enne di Kvaratskhelia, Tornike, è diventato virale sul web e i tifosi partenopei lo sognano al Napoli per ripercorrere le orme di Khvicha, ma lui è già legato all'Inter

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Kvaratskhelia un nuovo giocatore di Serie A? Quella che potrebbe apparire come una notizia di fantamercato è invece una possibilità più che mai concreta. Questo perché il Kvaratskhelia in questione non è il vincitore dello scudetto 2022/2023 Khvicha, bensì il suo fratellino Tornike, salito alla ribalta nell’ultimo periodo dopo che il video di un suo gol è diventato virale sul web e che gioca all’Inter Academy Georgia legata proprio ai nerazzurri, che potrebbero ritrovarsi in casa un nuovo fenomeno, con il dispiacere dei tifosi del Napoli che lo sognano in azzurro per ripercorrere le orme trionfali del fratello ora al PSG.

Le caratteristiche di Tornike

Ma oltre a essere il fratello di Khvicha, chi è Tornike? Kvaratskhelia jr (lo chiamiamo così per evitare fraintendimenti con l’ala del PSG) è un giocatore classe 2010 che ha da poco compiuto 16 anni (è nato il 7 febbraio) e come posizione in campo occupa quella dell’ala sinistra, esattamente come Khvicha. I paragoni con l’ex Napoli però non si esauriscono qui. La sua recente esplosione mediatica si deve infatti al video diventato virale di recente sui social in cui Tornike parte molto largo a sinistra, rientra sul destro a gran velocità, salta due avversari e insacca in rete con un tiro a giro dal limite dell’area. Movenze che hanno ricordato a tutti quelle di Khvicha, che già in passato ne aveva tessuto le lodi, che ora sappiamo non essere state esasperate dall’amore fraterno.

I tifosi sognano un nuovo Kvaratskhelia al Napoli

Ovviamente vista la giovane età è ancora troppo presto per poter prevedere un futuro simile a quello di Khvicha. Il nome Kvaratskhelia evoca però inevitabilmente bei ricordi ai tifosi del Napoli, che vedendo il video spopolato su X hanno già iniziato a sognare per lui un futuro in azzurro, con alcuni utenti che hanno direttamente taggato il Presidente Aurelio de Laurentiis per spingerlo a prendere il nuovo baby fenomeno. Per altri però le possibilità che un Kvaratskhelia vesta nuovamente la maglia del Napoli sono assai ridotte visto la separazione non certo senza polemiche tra i partenopei e Khvicha, che non risparmiò qualche frecciatina al patron napoletano.

Dove gioca Tornike e perché è già dell’Inter

In realtà, più che i possibili rapporti incrinati tra Kvaratskhelia e De Laurentiis, a rendere complicato l’approdo al Napoli di Tornike è il fatto che quest’ultimo sia di fatto un giocatore dell’Inter. Come si può notare dalla sua pagina ufficiale su Transfermakt infatti il 16enne gioca all’Inter Academy Georgia, accademia legata proprio ai nerazzurri, che difficilmente si faranno sfuggire una promessa che ha già attirato parecchie attenzioni e che lascia intravedere un possibile futuro da grande giocatore.