Kwadwo Asamoah può restare in Italia

Imbattuta dopo cinque giornate, la Salernitana sembra avere le carte in regola per disputare una stagione da protagonista e sognare la promozione.

Claudio Lotito gongola e medita di rilanciare non solo in vista del mercato di gennaio, ma già in quello degli svincolati.

Come riportato da’ TuttoSalernitana.com’, infatti, il patron dei granata starebbe pensando di provare ad ingaggiare nientemeno che Kwadwo Asamoah. L’esterno ghanese, classe ’88, si è svincolato dall’Inter lo scorso 5 ottobre ed è in attesa di una chiamata, preferibilmente dalla Serie A o dall’estero, ma potrebbe anche essere affascinato dall’ambizioso progetto della Salernitana.

I granata ci pensano, dovendo preoccuparsi eventualmente di pagare solo l’ingaggio del giocatore. Da valutare le modalità dell’affare: da non escludere il tesseramento da parte della Lazio, peraltro in emergenza nelle ultime settimane, che potrebbe magari testare il giocatore ed eventualmente girarlo in prestito alla Salernitana.

OMNISPORT | 31-10-2020 10:37