"Gli atleti non sono robot! Sicuramente ci vorrà del tempo per tornare in forma! Non capisco come ci si aspetti che dopo essere stati fermi per settimane basti un mese per tornare a regime".

E’ l’opinione che l’ala piccola della Virtus Bologna, Kyle Weems, ha espresso sui propri social.

SPORTAL.IT | 17-03-2020 18:39