Kylian Mbappé ha scelto il proprio futuro

Se i tifosi del Psg hanno espresso attraverso una lettera inviata alla società tutta la propria frustrazione per l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Manchester United, una delle stelle della squadra sembra aver già smaltito la delusione.

Kylian Mbappé, unica stella della squadra in campo contro gli inglesi visti gli infortuni di Cavani e Neymar, ha parlato ai microfoni di 'Telefoot' guardando già avanti: "Sono sbalordito, non ci sono parole. Abbiamo dovuto lavorare duro per arrivare a questo punto e siamo stati eliminati. Ma il calcio continua e rialzeremo la testa per finire la stagione anche se era il nostro obiettivo”.

L'ex Monaco non ha intenzione di cambiare aria: “Ci sono molte persone che dubitano, che dubiteranno in futuro ma io continuo a credere in questo progetto. Penso che tutti insieme, mettendoci in discussione, riusciremo a fare qualcosa di buono con questo club. Evidentemente non siamo stati all'altezza del compito. Ci sarò l'anno prossimo, ma non c'erano dubbi nemmeno prima. Preoccuparsi per la mia situazione personale non aiuta: è tutto chiaro e preciso".

SPORTAL.IT | 10-03-2019 14:05