Kyrgios non si regge in piedi, altro ko a Maiorca con Walton: Wimbledon a rischio per Nick anche nel doppio

Sconfitta in due set per l'esuberante campione di Canberra nel derby australiano, con tanto di nuovo problema al ginocchio e di medical time out. Il web lo scarica: "Si ritiri".

Non avesse speso gran parte del suo tempo negli ultimi due anni a prendersela da lontano e a lanciare continuamente accuse pretestuose a Jannik Sinner, farebbe quasi tenerezza. Perché vedere Nick Kyrgios ridotto così male, in campo quasi per onor di firma in attesa del “rassicurante” punto di fine partita da parte del connazionale Adam Walton è un colpo al cuore per gli amanti “veri” del tennis. Lo sport che il campione di Canberra ha nobilitato col suo stile raffinato ed elegante, con la sua intelligenza tattica, con le sue giocate da mattatore e in grado di infiammare il pubblico. Ormai tanto, tanto tempo fa.

Maiorca, Kyrgios travolto in 75 minuti da Walton

Il Kyrgios di oggi quasi non si regge in piedi. Dopo la comparsata a Stoccarda e il forfait dal main draw di Halle, l’avventura di Nick nelle Baleari (era una delle attrazioni principali dell’ATP 250 di Maiorca) è durata un’ora e 15 minuti, il tempo di rimediare una sonora sconfitta dal buon Walton. Partita trasformatasi ben presto in un calvario per Kyrgios, che dopo aver perso 6-3 il primo set ha faticato per arrivare fino in fondo nel secondo. Dignitoso il punteggio (6-4), anche se una volta piazzato il break l’altro australiano ha avuto “rispetto” ed è sembrato accontentarsi di gestire la situazione.

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Medical time out per Nick: problema al ginocchio

Il momento più difficile per Kyrgios a cavallo tra i due set. Un fastidio al ginocchio lo ha indotto a chiedere la sospensione e l’intervento del medico. Nick dopo il trattamento è riuscito quanto meno a rientrare in campo, scongiurando il rischio di un nuovo forfait, ma senza avere troppa reattività nei movimenti e forza nei colpi. Kyrgios s’è aggrappato al servizio, ma una volta subito il break non è riuscito a rientrare più in partita. Emblematico il dato delle palle break: zero su sei per il campione di Canberra. Non proprio un bel biglietto da visita, anche perché Wimbledon comincia tra una settimana e il finalista 2022 dovrebbe giocare il doppio con Alexander Bublik.

Anche i fan scaricano Kyrgios: “Meglio ritirarsi”

Il condizionale è d’obbligo, viste le attuali condizioni dell’australiano. E pensare che gli organizzatori dello Slam londinese gli avevano concesso una wild cald anche nel singolare, nonostante uno stato di salute davvero lontano da standard accettabili. Intanto Kyrgios ha perso quasi del tutto la sua credibilità agli occhi dei fan. Tanti i messaggi sui social sul suo conto, quasi tutti improntati al pessimismo e alle critiche. Qualcuno arriva addirittura a suggerirgli soluzioni drastiche: “Si ritiri per il suo bene e per rispetto degli spettatori”. Pochi sembrano credere a un recupero lampo, visto anche il suo scarno curriculum recente.