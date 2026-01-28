Kyrgios punge Sinner e tradisce Djokovic: "Forza Alcaraz, vinci gli Australian Open. Organizzo io la festa"

Nick volta le spalle a Nole, oltre che a Jannik, e si candida ad allestire il party per il trionfo di Carlos: quante risate con lo spagnolo, incrociato alla Rod Laver Arena.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Eliminato da una donna al Million Dollar 1 Point Slam, subito fuori nel doppio misto e nel doppio maschile, nemmeno in grado di accettare l’invito degli organizzatori a prendere parte al torneo di singolare a causa delle sue precarie condizioni fisiche. Eppure Nick Kyrgios riesce ancora una volta a far parlare di sé. Come? Attraverso uno dei suoi proverbiali attacchi, sia pur mascherato – stavolta – da buone intenzioni. Già, perché l’esortazione a Carlos Alcaraz a vincere gli Australian Open, riportata da The Age, nasconde in realtà una nuova, doppia frecciata del terribile australiano: una al rivale di sempre, Jannik Sinner. L’altra a quello che dovrebbe essere suo amico: Novak Djokovic.

Kyrgios incontra Alcaraz alla Rod Laver Arena

Kyrgios e Alcaraz si sono incrociati per caso alla Rod Laver Arena dopo che lo spagnolo aveva vinto il suo incontro con Corentin Moutet: guarda caso, insieme a Nick, uno dei “cattivi” del circuito. L’australiano e il murciano sono venuti a contatto nell’area riservata esclusivamente ai giocatori e ai loro team e Kyrgios ne ha approfittato per scambiare due chiacchiere, in modo molto amichevole, col numero 1 della classifica ATP. “Sei il mio giocatore preferito”, le parole pronunciate ad alta voce dal nativo di Canberra perché tutti potessero sentirle. Lo stesso Alcaraz, sorpreso, ha risposto con un eloquente: “Davvero?”.

L’augurio di Nick a Carlos: “Devi vincere il torneo”

Kyrgios ha attaccato nuovamente bottone. “Devi vincere il torneo”, il suo augurio a Carlitos. “Così potremo far festa tutta la notte. Organizzo io“. Impossibile non pensare a quando lo stesso Kyrgios, alla vigilia della finale dell’ultimo Wimbledon, profetizzò il successo di Sinner su Alcaraz. “Jannik sarà più concentrato, penso che Carlos ami troppo le feste e le ragazze. Sinner forse avrà una carriera migliore”. C’è chi ha visto nel richiamo al party di Kyrgios un piccolo affondo polemico nei confronti dello stesso spagnolo. Ma per la stragrande maggioranza degli appassionati, le parole di Nick nascondono l’ennesimo attacco a Sinner, oltre che un imprevedibile affondo all’amico (?) Djokovic.

L’affronto di Kyrgios a Djokovic: alleanza finita?

Jannik e Nole saranno infatti i protagonisti dell’altra semifinale degli Australian Open, quella che decreterà lo sfidante di Alcaraz in finale (ammesso naturalmente che Carlos batta prima Zverev). Se gli attacchi e i veleni su Sinner da parte di Kyrgios ormai non si contano più, suona strana la “mancanza di rispetto” verso Nole, che nei periodi più caldi del caso Clostebol si era avvicinato moltissimo alle posizioni di Nick. Ora questa dimostrazione d’affetto per Alcaraz, con tanto di party in allestimento per la sua vittoria. Chissà e Djokovic sarebbe invitato, nel caso.