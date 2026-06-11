Kyrgios parte bene poi crolla sulla distanza e si fa rimontare da Shimabukuro. Giornata d'esordio per Shelton e Fritz, che sfida Landaluce per raggiungere Bellucci ai quarti

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Termina dopo due incontri il ritorno in campo sull’erba all’ATP 250 di Stoccarda di Nick Kyrgios, battuto in rimonta da Sho Shimabukuro, che conquista così il suo primo quarto di finale nel circuito maggiore. In campo oggi anche le teste di serie numero 1, Ben Shelton, e 2, ovvero Taylor Fritz, possibile avversario nei quarti di finale dell’azzurro Mattia Bellucci.

Kyrgios cede alla distanza contro Shimabukuro

La vittoria in due set all’esordio contro Corentin Moutet ci aveva illuso che Kyrgios potesse essere davvero tornato. Al secondo incontro a Stoccarda Nick ha però evidenziato tutti gli inevitabili limiti di un tennista che negli ultimi tre anni non ha praticamente mai giocato. Dopo essere partito bene conquistando in avvio di match un break che gli permette di aggiudicarsi il primo set, l’australiano ha infatti abbassato mano a mano un po’ il ritmo, finendo sempre più in difficoltà nello scambio e al servizio (che per buona parte dell’incontro è apparso quello dei tempi migliori come testimoniano anche i 22 ace), il cui rendimento con la seconda crolla nel terzo set, permettendo a Shimabukuro prima di aggiudicarsi il tie-break del secondo parziale e poi di vincere il terzo chiudendo l’incontro sul 4-6 7-6 6-4 e approdando per la prima volta in carriera (a quasi 29 anni) ai quarti di finale di un torneo ATP.

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Kyrgios, l’incognita verso Wimbledon

Le sensazioni che ci hanno trasmesso queste partite all’ATP di Stoccarda sono che Kyrgios non ha certamente perso il proprio talento. Quello osservato in Germania è infatti a tutti gli effetti ancora un giocatore di tennis (cosa non scontata visti i pochissimi match disputati nelle ultime tre stagioni e mezzo) in grado di mettere in difficoltà tanti giocatori, soprattutto al servizio e sull’erba.

L’unica incognita riguarda la sua tenuta fisica. Che non rientrasse già in ritmo partita pare più che comprensibile e dunque per capire davvero come sta e quanto il suo fisico potrà reggere sarà necessario vederlo disputare ancora qualche partita, insomma, vederlo rodarsi un attimo. La sensazione però è che, soprattutto in un torneo dello slam al meglio dei cinque set come sarà Wimbledon, Nick possa patire la sfida soprattutto a livello fisico, che potrebbe diventare un limite con più match ravvicinati (che rimarrebbe comunque un buon risultato per Kyrgios che al momento non può certamente ambire a essere tra i favoriti per fare tanta strada ai Championships).

Bellucci attende Fritz

Giornata d’esordi importanti oggi a Stoccarda, dove faranno il loro debutto le prime due teste di serie del torneo (che non sono potute scendere in campo ieri causa pioggia), ovvero gli statunitensi Shelton e Fritz. Ai tifosi italiani interesserà soprattutto il match di Taylor, dato che dalla sua partita contro Martin Landaluce uscirà lo sfidante di Bellucci ai quarti di finale.