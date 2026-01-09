Kyrgios si tira indietro, niente sfida a Sinner all’Australian Open: “Non sono pronto”. Wild card per Wawrinka

Tramite una storia Instagram Kyrgios ha annunciato che non prenderà parte al torneo singolare dell'Australian Open perché non ancora pronto. Last dance invece per Wawrinka, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori

Nick Kyrgios non prenderà parte al torneo di singolare dell’Australian Open. Come ci si aspettava dopo il suo ritorno in campo all’ATP 250 di Brisbane la telenovela sulla presenza del finalista di Wimbledon 2022 al primo slam stagionale si è finalmente conclusa, con l’australiano che resosi conto di non essere ancora abbastanza competitivo e in condizione per un torneo sui cinque set ha deciso di rinunciare alla Wild Card, una delle quali è stata invece concessa a Stan Wawrinka.

Kyrgios rinuncia alla wild card: niente singolare all’Australian Open

Chi sognava di assistere al ritorno di Kyrgios all’Australian Open, magari per vederlo sfidarsi con l’azzurro Jannik Sinner dopo i tanti attacchi social a lui rivolti nelle ultime due stagioni, purtroppo non sarà accontentato. Attraverso una storia sulla propria pagina Instagram, Nick ha infatti annunciato di aver rifiutato la wild card per il torno di singolare perché non ancora in grado di reggere un torneo che si disputa sui cinque set: “Dopo una buona conversazione con Tennis Australia ho deciso di giocare solo il doppio all’Australian Open. Sono in forma e sono tornato in campo, ma le partite al meglio dei cinque set sono tutta un’altra cosa e non sono ancora del tutto pronto a reggere quella distanza. Questo torneo per me significa tutto, ma preferisco lasciare il posto a chi è più pronto. Sto facendo di tutto per competere e stare bene quest’anno. Non so se sono ancora un giocatore che deve dimostrare qualcosa più di quanto non abbia già fatto. Voglio solo superare questo momento ed essere soddisfatto della mia prestazione”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Instagram Kyrgios

Il complicato rientro di Kyrgios

La rinuncia di Kyrgios non sorprende più di tanto comunque. Come accaduto già l’anno scorso in occasione del primo rientro (se si esclude il singolo match disputato nel 2023), anche quest’anno nelle sue prime uscite Nick non ha mai convinto, ne in occasione delle varie esibizioni a cui ha preso parte (compresa la discussa Battaglia dei sessi contro Sabalenka da lui vinta), ne nel suo ritorno ufficiale in campo a Brisbane, dove ha messo in mostra una condizione non convincente perdendo nettamente contro il n°58 ATP Aleksandar Kovacevic. Kyrgios scenderà comunque in campo all’Australian Open, ma solo per il torneo di doppio in coppia con l’amico Thanasi Kokkinakis, con cui spera di ripetere l’incredibile cavalcata che li portò a trionfare nel 2022, anche per riguadagnare fiducia per il singolare.

Wild card a Wawrinka per il suo ultimo Australian Open

Chi invece prenderà parte all’Australian Open è Wawrinka. Come per Kyrgios anche per Stan i dubbi sulle sue condizioni fisiche e capacità di essere competitivo avevano portato a mettere in discussione la sua presenza all’Happy Slam, ma nella giornata di oggi è arrivata la bella notizia per lo svizzero, che dopo aver annunciato il ritiro a fine stagione avrà la possibilità di godersi una last dance nel torneo dove nel 2014 conquisto il suo primo titolo Major. Probabile che a convincere gli organizzatori siano state le sue belle prestazioni in United Cup, dove ha messo in grande difficoltà anche il nostro Flavio Cobolli.