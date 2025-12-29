“Imbarazzante e sessista”, Kyrgios e Sabalenka sotto accusa: la BBC costretta a scusarsi. Le accuse di alcolismo a Nick

“La Battaglia dei Sessi” va in archivio con accuse e polemiche, uno spettacolo di bassissimo livello tra i due tennisti che viene criticato duramente e la condizione fisica dell’australiano è preoccupante

Una lunga attesa, un battage mediatico da far spavento per un’esibizione che ha fatto bollire di rabbia tutti gli appassionati di tennis. La “Battaglia dei Sessi” tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka finisce sotto il fuoco incrociato dopo lo spettacolo offerto dai due giocatori in campo, e se per l’australiano si trattava dell’occasione di tirar su un po’ di soldi praticamente a fine carriera, per Aryna Sabalenka il discorso è diverso.

Gli attacchi alla Battaglia dei Sessi

Era prevedibile un risultato del genere, non tanto il doppio 6-3 con cui Kyrgios si è aggiudicato la partita quanto le accuse e le controversie provocate dall’intero evento. La Battaglia dei Sessi va in archivio seppellita da una marea di critiche e nonostante le dichiarazioni dei due protagonisti difficilmente ci sarà un replay. Se l’evento aveva giù fatto sollevare più di un sopracciglio alla vigilia, il post è decisamente peggiore. In Inghilterra si sono scagliati senza mezzi termini con il Guardian che a definito l’esibizione come un circo e ha lanciato un allarme preoccupante: “La reazione sui social dopo la vittoria di Kyrgios suggerisce che questo incontro abbia avuto l’effetto opposto rispetto al concetto di uguaglianza e giustizia sociale. Misogini e incel entusiasti”.

Non ci è andato più leggero il Times che scrive: “Una versione moderna di una pantomima natalizia, un incrocio tra il tennis esibizione e tutta la sua finta incredulità e qualcosa con un sottotesto inquietante. E’ sembrato un ritorno a un’altra epoca, in cui il sessismo era dilagante”.

La BBC costretta a scusarsi

A finire nel mezzo delle polemiche c’è stata anche la BBC che ha trasmesso l’evento in tanti paesi del Mondo. Oltre allo spettacolo offerto dai due giocatori, l’esibizione è stata condizionata anche da tanti problemi tecnici con gli schermi che si bloccavano e di conseguenza il punteggio che spariva. I commentatori del broadcaster inglese inoltre sono stati anche costretti a scusarsi per lo spettacolo che stavano commentando e i tanti errori a cui si assisteva in campo riconoscendo che il match era “lontano dall’intensità e dallo spettacolo promessi”.

Le accuse di alcolismo a Nick

Nonostante la vittoria Nick Kyrgios finisce nel mirino della critica anche in prospettiva futura. Per lui si parla di una possibile wild card agli Australian Open ma la condizione fisica mostrata a Dubai è decisamente lontana da quella che consente la partecipazione a uno Slam. La tennista indiana Sania Mirza commentando l’evento si è lasciata scappare: “Non penso di averlo mai visto sudare così tanto”. Mentre è il giornalista Ben Rothenberg ad andare ancora più a fondo: “Kyrgios è un giocatore finito e molto per causa sua. Il suo stile di vita nel 2025 non è stato quello di un atleta professionista. Non so quanto abbia bevuto prima di questo match ma la situazione era davvero difficile. L’idea che possa essere competitivo in un match su 5 set è ridicola”. Il riferimento del giornalista è a un’intervista rilasciata dall’australiano qualche tempo fa in cui ammetteva di bere molti alcolici, anche sei giorni a settimana.